Вашингтон, , 23:56 — REGNUM

Государственный департамент США призвал американских граждан проявлять «повышенную осторожность» во время поездок в Гонконг из-за угрозы массовых беспорядков, 8 августа передает агентство Reuters.

Госдеп рекомендует гражданам США избегать «крупных собраний и акций протеста» в китайском городе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Китая неоднократно обвиняли США и Великобританию во вмешательстве во внутренние дела Гонконга.

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