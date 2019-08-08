Кишинёв, , 23:51 — REGNUM

Партия социалистов Молдавии призывает партнеров по правящей коалиции из блока ACUM в самое ближайшее время подписать соглашение о сотрудничестве и перестать выступать с заявлениями, которые могут поставить под угрозу процесс управления страной. Как заявил 8 августа депутат-социалист Влад Батрынча, социалисты также хотят понимать, сколько депутатов входят в правящую коалицию, передает ИА REGNUM.

Правительство Молдавии

Заявление последовало после того, как один из входящих в блок ACUM депутатов Октавиан Цыку отказался голосовать за отобранную по итогам конкурса кандидатуру нового директора Центра по борьбе с коррупцией из-за того, что тот «близок к социалистам», а затем публично раскритиковал правящую коалицию и выступил с обвинениями в адрес президента Игоря Додона и России.

Социалисты призвали подписать соглашение, где «будут максимально четко прописаны задачи внутренней и внешней политики страны, чтобы в будущем исключить ситуации, создающие большие риски для всего процесса управления страной».

Коалиция социалистов и блока ACUM была создана в июне с целью отстранения от власти олигарха Владимира Плахотнюка и освобождения государственной системы страны от влияния олигархического режима. Спикером парламента была избрана председатель ПСРМ Зинаида Гречаная, а премьером стала сопредседатель ACUM Майя Санду.

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