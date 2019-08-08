Бишкек, , 23:14 — REGNUM

В сети интернет появились кадры переговоров о сдаче экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева.

Напомним, что сегодня Атамбаев после суток сопротивления согласился сдаться силовикам. Переговоры о сдаче вел заместитель министра внутренних дел Киргизии Курсан Асанов.

На видео показано, что Атамбаев забаррикадировался на одном из этажей своей резиденции. Асанов предлагает ему сдаться. Атамбаев соглашается, но при одном условии — никто не должен тронуть людей, которые являются его сторонниками.

Асанов: — Давайте закончим это. Никто не тронет вас и ваших ребят.

Атамбаев: — Меня хоть застрелите, ребят не трогайте, главное.

Асанов: — Никто не будет стрелять.

Атамбаев: — Ребят не тронете?

Асанов: — Даем слово, никто из нас не тронет их.

Атамбаев: — Эти ребята рядом со мной сохранили тех, кого вы называете заложниками.

Асанов: — Я даю слово, я девять лет уже замминистра МВД, слово Курсана Асанова, ни одного из них не тронут. Алмаз, ты знаешь, я всегда держу свое слово до конца.

Атамбаев: — Курсан, тогда ты заходи, а я их отправлю вниз.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после задержания Атамбаев был перевезён в Бишкек. Однако его сторонники явно намерены продолжить сопротивление и стягиваются в Бишкек. Правоохранителям удалось разогнать одну из групп сторонников Атамбаева. В Бишкеке начались погромы.