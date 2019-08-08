Доха, 8 августа 2019, 23:10 — REGNUM
Президент США Дональд Трамп и эмир Катара Тамим бин Хамад аль-Тани провели телефонные переговоры, 8 августа передает агентство Reuters.
Согласно заявлению Катара, переговоры двух лидеров касались «стратегического сотрудничества между двумя странами» и «последних региональных событий».
Отдельно отмечается, что Трамп и эмир Катара обсудили мирные переговоры между США и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые состоялись в Дохе.
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