Вашингтон, , 22:57 — REGNUM

Если руководство Ирана захочет переговоров с Вашингтоном, то президент США Дональд Трамп готов к этому, заявила 8 августа на брифинге официальный представитель американского Госдепа Морган Ортагус.

По словам Ортагус, президент США ответит руководителям Ирана, если они захотят спросить, «как они могут вести себя, как нормальная страна».

«Наше требование к аятолле и к Рухани заключается в том, чтобы они осознали, насколько терроризируют регион, и подумали над прекращением этого», — заявила Ортагус.

«Если они хотят обсудить, как сделать себя нормальной страной и как избавиться от санкций, они знают, кому надо позвонить. Это президент Трамп, который ждёт их звонка», — сказала представитель Госдепа.

Как сообщало ИА REGNUM, США продолжают давление на Иран и сейчас пытаются создать «коалицию» для действий у морских границ Ирана в Ормузском проливе.

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