Казань, , 22:46 — REGNUM

В Татарии бюллетени для голосования на выборах депутатов Государственного совета республики напечатают на русском и татарском языках. Соответствующее постановление о форме избирательных бюллетеней принял ЦИК республики.

Избирательный участок Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Избирательные бюллетени печатаются на русском и татарском языках на белой бумаге с защитной сеткой», — отметили в избирательной комиссии.

Наименования партий в бюллетенях по республиканскому избирательному округу будут напечатаны в порядке, определённом жеребьевкой. В бюллетене для голосования по одномандатному округу фамилии кандидатов будут расположены в алфавитном порядке.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы в Госсовет республики пройдут 8 сентября 2019 года, избрать предстоит 100 депутатов, которые будут представлять интересы жителей следующие пять лет. Среди «примет» выборов этого года — отсутствие видеонаблюдения на участках, отсутствие альтернативы по кандидатуре спикера, эксперты полагают, что возглавляющий парламент 21 год Фарит Мухаметшин этот пост не покинет.