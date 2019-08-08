* запрещённая в России организация

Ташкент, , 22:26 — REGNUM

*(организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Представители политического офиса движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Дохе во главе с его руководителем муллой Бародаром Ахундом 8 августа провели встречу в МИД Узбекистана, сообщает внешнеполитическое ведомство республики.

«В ходе встречи обсуждены вопросы, связанные с продвижением мирного политического процесса в Афганистане в целях установления в стране устойчивого и долгосрочного мира», — говорится в сообщении.

Мулла Бародар выразил искреннюю признательность руководству Узбекистана за постоянное внимание к Афганистану и особо подчеркнул, что благодаря усилиям Узбекистана афганская проблема вновь оказалась в центре внимания мирового сообщества.

«Глава политического офиса движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) поддержал предложение о проведении очередного раунда межафганского диалога в Самарканде. Им отмечена его своевременность и актуальность в свете нынешних реалий в Афганистане и выражена благодарность за готовность создания необходимых условий для проведения этой встречи», — сообщает МИД.

В ходе переговоров ещё раз подчеркнуто право афганского народа самому решать свою судьбу и строить своё будущее, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что встречу с руководителем политического офиса движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) провел министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов во время визита в Доху.