Нью-Йорк, США, , 22:17 — REGNUM

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Индию и Пакистан воздержаться от шагов, которые могут привести к эскалации конфликта в Кашмире, 8 августа передает агентство Associated Press.

Кашмир

Согласно заявлению, озвученному пресс-секретарем ООН Стефаном Дюжарриком, генсек «обеспокоен сообщениями об ограничениях в индийской части Кашмира, которые могут усугубить ситуацию с правами человека в регионе».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Индия лишила свою часть Кашмира «особого статуса», что вызвало резкий протест со стороны Пакистана и беспорядки в регионе. На улицы городов штата были выведены войска.

Читайте также: Пакистан поддержит «право на самоопределение» жителей Кашмира