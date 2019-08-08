Исламабад, , 22:09 — REGNUM

Согласно заявлению главы пакистанского МИД Шаха Мехмуда Куреши, Пакистан «не рассматривает» военных вариантов решения проблемы Кашмира, 8 августа передает агентство Associated Press.

Министр отметил, что Пакистан предпримет политические и юридические меры, и будет добиваться защиты прав жителей Кашмира в международных организациях.

Ранее власти Пакистана заявили, что будут добиваться поддержки — «права на самоопределение» — Кашмира в ООН и международных судах.

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