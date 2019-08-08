Рим, , 21:57 — REGNUM

Две самые вероятные даты досрочных выборов в Италии — 13 и 20 октября, сообщает Il Messaggero в четверг, 8 августа.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, лидер одной из двух правящих партий Италии, «Лиги», Маттео Сальвини заявил, что правящей коалиции в Италии больше не существует, и в ближайшее время представители партий намерены сообщить об этом депутатам парламента. Должны быть проведены досрочные выборы, действующая коалиция не может больше работать, две входящие в нее партии слишком часто вступают в противоречия, отметил Сальвини.

Руководители второй партии коалиции, «Движения 5 звезд«, как и главы основных оппозиционных партий, выразили готовность к выборам.

Согласно процедуре, глава коалиционного правительства Джузеппе Конте должен сообщить об этом решении руководителей партий формальному главе государства — президенту Серджо Маттарелле. Тот должен убедиться, что в действующем составе парламента не может быть сформировано другого большинства, а судя по заявлениям руководителей партий, такого альтернативного большинства нет.

После этого Маттарелла должен объявить дату выборов. Сложность нынешней ситуации заключается в том, что выборы не могут пройти ранее октября, а новый состав парламента сможет приступить к работе только в начале декабря, и на рассмотрение проекта бюджета у него останется около месяца.

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