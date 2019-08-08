Рим, , 21:39 — REGNUM

Правящей коалиции в Италии больше не существует, в ближайшее время представители правящих партий намерены сообщить об этом депутатам парламента, написал на своей странице в Facebook в четверг, 8 августа, лидер «Лиги», вице-премьер Италии Маттео Сальвини.

В стране должны быть проведены досрочные выборы, считает Сальвини. Действующая коалиция не может больше работать, потому что две входящие в нее партии слишком часто вступают в противоречия, а формирование так называемого технического правительства, по мнению лидера «Лиги», не имеет смысла.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 7 августа Маттео Сальвини заявил, что коллеги по коалиции из «Движения 5 звезд» должны отказаться от блокирования инициатив его партии, в противном случае Сальвини намерен инициировать распад коалиции и досрочные выборы.

В четверг лидер «Движения» Луиджи Ди Майо и Сальвини отменили все ранее намеченные встречи и провели двусторонние переговоры, результатом которых должно было стать либо новое коалиционное соглашение, либо решение о досрочных выборах.

Действующая коалиция была создана в мае 2018 года, две трети постов в ней принадлежит «Движению 5 звезд». За это время электоральная ситуация изменилась, самой популярной партией страны стала «Лига», в случае проведения досрочных выборов пост премьер-министра, скорее всего, достанется Сальвини.

«Лига» ранее выражала готовность работать в нынешнем составе правительства при условии, что программа правительства приблизится к программе их партии. Однако с этим были не вполне согласны партнеры по коалиции.

Читайте также: В Италии ждут перемен в правительстве или досрочных выборов