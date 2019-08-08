Рим, , 21:26 — REGNUM

Вице-премьер Италии — министр внутренних дел Маттео Сальвини уведомил премьер-министра этой страны и его партнера по правящей коалиции Джузеппе Конте о необходимости проведения досрочных выборов. Об этом сообщает агентство ANSA.

Партия Сальвини «Лига», которая входит в правящую коалицию с «Движением пять звезд», приняла решение о необходимости проведения досрочных выборов.

«Решающее слово должно вернуться к итальянцам, голосование — единственная альтернатива», — сказано в заявлении партии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Сальвини и его сопартийцы заявляли, что они готовы продолжать работу с «Движением пять звезд», но только в том случае, если инициативы «Лиги» не будут блокироваться.

Предполагалось, что сегодня состоится встреча лидеров двух партий — Сальвини и Луиджи Ди Майо, который возглавляет «Движение пять звезд». Эта встреча была последним шансом сохранить коалицию, но она была отменена.

Напомним, что нынешняя правящая коалиция сложилась в мае 2018 года после парламентских выборов. Две трети постов в коалиционном правительстве принадлежат «Движению пять звезд». Однако сейчас популярность «Лиги» существенно возросла, в случае выборов, есть шанс, что Сальвини станет премьер-министром.

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