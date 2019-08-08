Пекин, , 22:23 — REGNUM

10 августа пройдет очередной раунд китайско-японского стратегического диалога, перспективы которого в Пекине обсудили заместители глав МИД двух стран Лэ Юйчэн и Такэо Акиба, сообщает 8 августа Синьхуа со ссылкой на заявление, сделанное на ведомственном брифинге официальным представителем МИД Хуа Чуньин.

Сторонам, по словам китайского дипломата, предстоит обмен мнениями по вопросам двусторонних отношений, а также ряду региональных и международных проблем, которые представляют взаимный интерес.

Нынешний раунд стратегического диалога Пекина и Токио возобновляет переговоры после семилетнего перерыва. По оценке Хуа Чуньин, «китайская сторона надеется, что диалог позволит укрепить политическое взаимодействие и посодействует дальнейшему улучшению китайско-японских отношений».