Пекин, , 21:33 — REGNUM

Член Политбюро ЦК КПК и Госсовета КНР, глава МИД Китая Ван И направил соболезнования своему коллеге из Египта Самеху Шукри в связи с варварским террористическим актом в Каире, унесшем жизни нескольких десятков людей, сообщает 8 августа Синьхуа.

Глава китайской дипломатии выразил глубокую скорбь по погибшим и попросил коллегу передать самое искреннее сочувствие семьям погибших и всем пострадавшим от рук террористов.

Как сообщалось ранее, в Каире, поблизости от Национального института рака, 5 августа был осуществлен теракт: в автомобиле был взорван кислородный баллон; после этого машина столкнулась еще с тремя автомобилями. В результате взорвался припаркованный на обочине автомобиль и возник крупный пожар.

В настоящее время нет сведений о группировках, взявших на себя ответственность за эту террористическую акцию.