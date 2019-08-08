Севастополь, , 21:20 — REGNUM

Силы Черноморского флота взяли под наблюдение вошедший 8 августа в черноморскую акваторию ракетный эсминец ВМС США «Портер», сообщает 8 августа российское военное ведомство.

Непосредственный контроль за эсминцем УРО-ПРО «Портер» ВМС США, вооружённым крылатыми ракетами «Томагавк», осуществляет экипаж сторожевого корабля Черноморского флота «Сметливый».

Как сообщало ИА REGNUM, 8 августа пресс-служба 6-го флота США сообщила о вхождении эсминца ВМС США «Портер» в акваторию Чёрного моря.

Отмечалось, что с начала 2019 года это уже шестой визит данного корабля в черноморские воды.

Читайте ранее в этом сюжете: Шестой флот шесть раз в год. В Чёрное море идёт ракетный эсминец США Porter