Пекин, , 21:20 — REGNUM

В Китае после официальных заявлений МИД и других государственных органов расширяется компания по разоблачению причастных к протестной кампании в Сянгане (Гонконге) внешних сил, сообщает 8 августа Синьхуа.

В частности, Управление спецпредставителя МИД КНР в Специальном автономном районе (САР) Сянган объявило о срочной встрече, которую провел ответственный представитель управления с высокопоставленным представителем генерального консульства США в связи с контактами американских дипломатов с местными сепаратистами.

Американской стороне сделано строго представление, выражен решительный протест и требование прояснить сложившуюся ситуацию. По словам китайской стороны, сотрудники генконсульства США обязаны соблюдать статус и служебные ограничения и немедленно отмежеваться от погромщиков, прекратив вмешательство во внутренние дела региона и КНР, в целом.