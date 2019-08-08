Нью-Дели, , 21:16 — REGNUM

Министерство иностранных дел Индии обвиняет Пакистан в «использовании настроений» жителей Кашмира для «трансграничного терроризма», 8 августа передает агентство Associated Press.

Индийский МИД также заявил, что статус индийской части Кашмира является «внутренним вопросом» Индии и рекомендовал Пакистану пересмотреть решение о дипломатических и торговых отношениях.

Как сообщало ИА REGNUM, в ответ на снятие особого статуса с индийской части Кашмира Пакистан уже выслал индийского посла из Исламабада и объявил о заморозке двусторонней торговли.

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