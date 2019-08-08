Бишкек, , 21:13 — REGNUM

Киргизстанским силовикам удалось разогнать несанкционированный митинг сторонников экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, арестованного и доставленного в штаб-квартиру госкомитета нацбезопасности республики.

Милиционеры и сотрудники ОМОНа, применив спецсредства, рассеяли толпу агрессивно настроенных протестующих, собравшихся в центре столицы на площади Ала-Тоо и возле Дома правительства.

Как сообщают очевидцы, сейчас по улицам Бишкека бродят небольшие группы молодых людей, ранее принимавших участие в акции протеста. Движение автотранспорта по главной магистрали киргизской столицы восстановлено. В районе центральной площади можно наблюдать только одиноких прохожих, каких-либо крупных скоплений людей нет.

В ходе столкновений были разбиты стекла в ряде зданий, находящихся в центре. В частности пострадал офис банка на лице Киевская-Тыныстанова. Выбиты стекла в нескольких автобусах.

Сотрудники ряда торговых точек уже ремонтируют пострадавшие во время беспорядков торговые точки. По информации Kaktus. media, в сторону Бишкека идут больше 2000 человек, милиция не смогла рассеять толпу. Окончательное наведение порядка в городе может занять всю ночь.