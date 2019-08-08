Москва, , 21:09 — REGNUM

Истребители ВВС США сопровождали два российских стратегических бомбардировщика Ту-95МС, выполнявших полёты над нейтральными водами Берингова моря, сообщает 8 августа пресс-служба Минобороны РФ.

По данным российского военного ведомства, сопровождение осуществлялось на отдельных этапах полёта, продолжительность которого над Беринговым морем превысила девять часов.

«На отдельных этапах маршрута полета самолеты Дальней авиации сопровождали истребители F-22 и F-18 ВВС США», — указано в сообщении Минобороны РФ.

Уточняется, что полёты бомбардировщиков дальней авиации были выполнены в рамках учений «Океанский щит — 2019».

«Лётчики Дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Черного моря, Тихого океана. Все полеты самолетов выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств», — подчёркивает российское военное ведомство.

Напомним, стратегические бомбардировщики Ту-95МС предназначены для уничтожения наиболее важных целей в глубоком тылу противника различными видами вооружений, включая ракеты с ядерными боеголовками.

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