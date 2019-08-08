Бишкек, , 20:41 — REGNUM

Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев прилетел Киргизию на саммит глав правительств стран Евразийского экономического союза. Об этом сегодня, 8 августа, сообщает пресс-служба правительства России.

Напомним, что саммит запланирован на 9 августа, однако накануне, 7 августа, внутриполитическая обстановка в Киргизии резко накалилась — правоохранительные органы попытались задержать экс-президента республики Алмазбека Атамбаева.

Атамбаев и его сторонники оказали упорное сопротивление и более суток сдерживали силовиков вокруг резиденции экс-президента в селе Кой-Таш. Тем не менее сегодня Атамбаев сдался властям и был перевезен в Бишкек. Но его сторонники — жители преимущественно северных областей Киргизии — сдаваться не собираются. Они стягивают свои силы в Бишкек.

Верные президенту Жээнбекову силовики также стягиваются в столицу.