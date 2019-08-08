Москва, , 20:23 — REGNUM

В Москве «глубоко сожалеют» в связи с отменой запланированного раунда переговоров между правительством и оппозицией Венесуэлы, говорится в распространённом 8 августа комментарии МИД России.

«От кого бы ни исходило это решение, главная причина срыва переговорного процесса очевидна — это безрассудная политика Вашингтона в отношении Венесуэлы и её законных властей», — заявляют при этом в российском ведомстве.

В МИД подчеркнули неприемлемость «методов экономического нажима, которые США взяли на вооружение наряду с другими напрямую противоречащими международному праву действиями».

«Решительно осуждаем неприкрытое американское вмешательство в дела суверенного государства, стратегического партнера России», — говорится в сообщении.

Отмечается, что позиция российской стороны по ситуации в Венесуэле осталась неизменной и заключается в том, что «альтернативы диалогу ответственных политических сил не существует», а иной ход развития событий может привести «к хаосу с непредсказуемыми последствиям».

Напомним, ранее сегодня стало известно, что президент Венесуэлы Николас Мадуро решил отказаться от нового раунда переговоров с оппозицией, который должен был пройти 8−9 августа на Барбадосе. Сообщалось, что данное решение стало реакцией на новые односторонние санкции США против Венесуэлы.

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