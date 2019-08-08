Москва, , 20:18 — REGNUM

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с патриархом Варфоломеем указывает на сохраняющийся высокий интерес американской стороны к углублению религиозного раскола в стране. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины V—VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«Не думаю, что встреча с Варфоломеем — была идея Зеленского. Думаю, он встречался исключительно по настоянию американцев. Потому что реализация идея томоса — да, она, возможно, родилась ещё в 1990-х в Украине. Но она была нереализуема до определённого момента времени. Пока за это дело не взялись американцы. И Порошенко, реализуя идею томоса, на самом деле понимал, что самостоятельно он это сделать не может. Это была не его идея — он был исполнителем этой идеи», — заявил Килинкаров.«Если он возьмёт для себя путь вмешательства в церковные дела, внутри страны ничего, кроме раскола мы не увидим. Я думаю, самая лучшая позиция — отмежеваться от этих процессов. Для всех закон должен быть один. В противном случае это будет большая проблема внутри страны», — подчеркнул он.

Во время встречи с патриархом Константинопольским Варфоломеем в Стамбуле президент Украины Владимир Зеленский пообещал защищать независимость церкви. Украинский лидер поблагодарил патриарха за поддержку страны, а Варфоломей подтвердил «поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины».

Напомним, что январе 2019 года Константинопольский патриархат предоставил томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины.