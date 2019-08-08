Киев, , 20:10 — REGNUM

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что он не намерен сдаваться и уступать нажиму со стороны администрации президента Украины, которая хочет его отставки. Об этом бывший боксер написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, что администрация президента Украины Владимира Зеленского начала давление на мэра Киева Кличко с целью его отставки. Представители команды Зеленского заявили, что глава Киева якобы «потерял контроль над столицей» и вообще, дела в городе идут плохо.

Стоит отметить, что должность мэра Киева — выборная. Но есть и вторая управленческая должность в столице — глава городской государственной администрации. На эту должность назначает президент Украины. При этом есть определение конституционного суда Украины, согласно которому, президент обязан назначить на должность главы киевской государственной администрации того, кто выиграл выборы мэра Киева.

Но в администрации Зеленского решили снять Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации и поставить туда своего человека, что неминуемо приведет к двоевластию в столице и конфликту.

«Я не собираюсь сдаваться. И не ради этого «электрического» кресла мэра. А потому, что понимаю: я стал той фигурой, от выдержки и позиции которой сегодня зависит, смогут ли киевлян лишить самоуправления, лишить права избирать власть в своём городе», — пишет Кличко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Кличко уже заявил, что будет баллотироваться на второй срок на пост мэра Киева.