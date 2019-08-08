Москва, , 20:09 — REGNUM

Проведение административно-территориальной реформы на Украине может привести к серьёзному сопротивлению на местах. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины V—VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«Вы ещё с такими трудностями столкнётесь, что не представляете! Я ещё раз напоминаю: такие реформаторы у нас уже были. В 2004 году эйфория, Ющенко говорит, что всё, завтра, раз у нас большинство, мы проводим административно-территориальную реформу. Выселяем пинками под зад — выгнали из села. А вы уже считаете вопрос решённым? Уже землю Эрдогану продают, а ещё ничего не сделали», — заявил Килинкаров.«Как в том анекдоте: жарьте, рыба будет. Когда она будет, никто не знает, но жарить надо уже сегодня», — добавил он.