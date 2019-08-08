Бишкек, , 20:03 — REGNUM

На главной площади Бишкека — Ала-Тоо собрались около 800 сторонников ранее арестованного бывшего президента Алмазбека Атамбаева, передает корреспондент ИА REGNUM.

Собравшиеся настроены агрессивно и регулярно выкрикивают «Кетсин!» («Уходи!»). Они заблокировали движение автотранспорта по главной улице столицы, перегородив проезжую часть проспекта Чуй. Часть сторонников опального экс-главы государства выдвинулись в сторону Дома правительства.

Как отмечают очевидцы, среди них пока не были замечены известные политики из числа соратников Алмазбека Атамбаева. Напротив здания Верховного суда на старой площади Бишкека, располагающейся неподалеку от места событий, стоят крупные отряды милиции, ОМОНа и спецназа.

Ни силы правопорядка, ни сторонники арестованного экс-президента Киргизии пока не предпринимают активных действий.