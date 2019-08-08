Женева, Швейцария, , 20:00 — REGNUM

Совет по правам человека ООН не приветствует новые санкции США против Венесуэлы, 8 августа передает агентство Reuters.

Согласно заявлению Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет, санкции США являются «чрезвычайно широкими» и могут усугубить гуманитарный кризис в Венесуэле.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 августа президент США Дональд Трамп распорядился заморозить все активы правительства Венесуэлы в Соединенных Штатах.

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