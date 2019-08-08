Донецк, , 19:58 — REGNUM

Украинская армия намерена испытать в Донбассе новые образцы оружия и боеприпасов до начала их поставок в войска. Об этом заявил 8 августа начальник пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

«Новоиспеченный командующий Владимир Кравченко согласовал с генеральным штабом вопрос о проведении на территории «Операции объединённых сил» испытаний новых образцов оружия и боеприпасов, разрабатываемых ВПК Украины», — приводит его слова «Донецкое агентство новостей».

В частности, как заявляют в ДНР, украинские военные намерены испытать 152-миллиметровые осколочно-фугасные артиллерийские снаряды ОФ29 и ОФ29ИН, произведённые украинской компанией «Рубин-2016». Отмечается, что характеристики снарядов поручено проверить подразделениям 406-й артиллерийской бригады ВСУ на мариупольском направлении.

Безсонов не исключил, что боеприпасы могут быть испытаны украинской стороной при обстрелах территории Донецкой Народной Республики.

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