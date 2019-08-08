8 августа 2019 | Время чтения 3 мин

Евгения Ким, , 20:11 — REGNUM

«Хороших сценариев у Атамбаева немного. Самый неплохой — долго сидеть в тюрьме, фактически — пожизненно. Помимо старых обвинений, связанных с делами времен его президентства, добавились новые», — заявил российский эксперт по Туркестанскому региону Дмитрий Верхотуров, комментируя ИА REGNUM задержание экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева после двух дней столкновений под Бишкеком.

Алмазбек Атамбаев Иван Шилов © ИА REGNUM

ИА REGNUMКак происходящие в Киргизии события виделись из Москвы?

— Как попытка переворота, которую начал бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев. Формально, конечно, речь шла о силовом приводе на допрос, но фактически борьба шла за то, чтобы Атамбаев поставил себя выше закона, то есть фактически узурпировал власть тем или иным способом.

Потому даже когда первый штурм провалился, у меня не было особых сомнений в том, что будет вторая попытка, потому что отказ от ареста Атамбаева был бы полным политическим поражением действующего главы страны Сооронбая Жээнбекова. Несколько часов напряженного ожидания, и вот ситуация разрешилась, не полностью, но уже в основном.

ИА REGNUM Что дальше будет с задержанным Атамбаевым — в хорошем варианте и в плохом?

— Особо хороших сценариев у Атамбаева немного. Самый неплохой — долго сидеть в тюрьме, фактически пожизненно. Помимо старых обвинений, связанных с делами времен его президентства, добавились новые.

В частности, Атамбаеву придется отвечать за гибель спецназовца Усенбека Ниязбекова. Если будет доказано, что стрелял именно Атамбаев, что попавшая пуля была выпущена из его винтовки, и я думаю, что это будет доказано, то экс-президенту Киргизии придется отвечать за убийство.

Плохой вариант — это если будет поставлен вопрос о его смертной казни. Это мое личное мнение, что по совокупности всего произошедшего 7—8 августа 2019 года Атамбаев вполне заслужил расстрел как лицо, особо общественно опасное, открыто и демонстративно презирающее законы республики и вовлекающее в это других, как организатор попытки государственного переворота. Это мое личное мнение, подчеркиваю.

Сооронбай Жээнбеков Kremlin.ru

ИА REGNUMМосква неоднократно заявляла, что не будет вмешиваться в конфликт. В каком случае это обещание не было бы выполнено?

— Москва не вмешивалась, поскольку с самого начала ситуация была ясна. Даже мне, стороннему наблюдателю.

Ответственные лица имели больше информации, из которой можно было бы судить, что у Атамбаева ничего не получится, а Сооронбай Жээнбеков настроен решительно.

Тем более что после всего, что предваряло события, после разговора Жээнбекова и Атамбаева с Владимиром Путиным, было совершенно ясно, что зачинщик — Атамбаев, что он нарушил негласные договоренности и не последовал данному ему доброму совету.

Вмешиваться Москве в ситуацию фактически означало выступить на стороне Атамбаева, на что в Кремле, понятно, пойти не могли.