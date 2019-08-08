Москва, , 20:02 — REGNUM

Поведение украинского олигарха Игоря Коломойского сейчас напоминает действия бывшего российского олигарха Бориса Березовского в начале девяностых годов прошлого века. Об этом заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Коломойский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Мы видим, что кукловод Беня сейчас выходит на авансцену украинской политики. Он уже не стесняется. Он делает заявления а-ля Березовский в начале девяностых годов. Коломойский чувствует себя хозяином положения, хозяином Украины. Он будет экспроприировать все то, что непосильным трудом заработали другие украинские олигархи», — отметил эксперт.

При этом Коротченко заявил, что именно Коломойский, а не президент Украины Владимир Зеленский является самым влиятельным лицом в республике.

«Украинский президент выступает в роли игрушки, которую в театре Карабаса-Барабаса надевают на правую руку и заставляют кланяться, изображать активность», — отметил военный эксперт.

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