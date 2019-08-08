Асунсьон, , 19:32 — REGNUM

«В Парагвае, когда жители выходят протестовать против политиков, исход всегда не определён, — пишет сегодня, 8 августа, испанское издание La Vanguardia. — В настоящий момент президент Марио Абдо Бенитес, кажется, сохранил свой пост после того, как вчера большинство членов находящейся у власти партии Колорадо оставило Палату депутатов без кворума, чтобы избежать голосования за начало импичмента главе государства правых взглядов».

Политическое разбирательство, которое может завершиться смещением президента, было инициировано Аутентичной радикальной либеральной партией, главным оппозиционным формированием страны. После этого, несколько дней назад, протесты против Бенитеса на улицах столичного города Асунсьон усилились.

Президент Парагвая оказался под подозрением после подписания секретного соглашения с Бразилией насчёт управления центральной гидроэлектростанцией Итайпу, принадлежащей обоим государствам. ГЭС является «жемчужиной парагвайской экономики», всё, что с ней связано, очень чувствительно для нации, объясняет La Vanguardia. Соглашение, спорное для Парагвая и выгодное для Бразилии, было втайне подписано 24 мая, и информация о нём, появившаяся в конце июля, вызвала скандал. В результате 1 августа Бенитес аннулировал договор.