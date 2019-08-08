Таллин, , 19:30 — REGNUM

Инициированные Социал-демократической партией Эстонии поправки к Закону о гражданстве не будут поддержаны Министерством внутренних дел. Как сообщает новостное агентство BNS, в МВД считают, что данная инициатива требует дополнительного анализа.

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Сообщается, что министр внутренних дел Март Хельме предложит эстонскому правительству не поддерживать инициативу соцдемов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, предложенные поправки включают в себя возможность подачи ходатайства о предоставлении гражданства в порядке натурализации лицам моложе 15 лет.