Москва, , 19:29 — REGNUM

Обещание президента Украины Владимира Зеленского вложить 20 млрд долларов в инфраструктуру страны за пять лет — совсем немного для такой крупной и, главное, закредитованной страны, как Украина. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины V—VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«По поводу инвестиций. Красиво же звучит! В Украину инвестируют 20 млрд долларов на протяжении пяти лет. 4 млрд долларов в год для такой страны как Украина — это вообще ничто. В этом году до конца года Украина должна выплатить одних долгов 6,6 млрд. Чтобы поднимать экономику такой страны, как Украина, 4 млрд — это даже не деньги. Не о чем говорить. И обсуждать здесь нечего», — заявил Килинкаров.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом пригласил турецкий бизнес инвестировать средства в проекты в Украине, в том числе и в восстановление Донбасса. При этом Эрдоган, в свою очередь, призвал украинскую сторону ускорить проработку проекта зоны свободной торговли между двумя странами.

Президент Владимир Зеленский также заявил об амбициозных инвестиционных планах своей команды. Он пообещал вложить в инфраструктуру страны как минимум 20 миллиардов долларов: привести в порядок 24 тыс. км дорог, увеличить количество реально работающих аэропортов до 15, обеспечить развитие 5 морских портов и утроить мощность военно-промышленного комплекса.