Вильнюс, , 19:27 — REGNUM

Еврейская община Литвы (ЕОЛ) сегодня, 8 августа, объявила о возобновлении работы закрытой из-за угроз евреям синагоги и офиса ЕОЛ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В обращении ЕОЛ говорится, что накануне 7 августа, когда в центре Вильнюса прошёл митинг в поддержку знаков памяти в честь нацистских пособников, напряжение достигло максимальной точки. «Мы рады, что большая часть журналистов и историков объективно осветили эту тему. Мы благодарим вас за гражданскую позицию», — говорится в обращении.

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ЕОЛ по-прежнему настаивает, что решение закрыть работу синагоги и офиса на фоне волны антисемитизма было правильным решением, но от имени общины выражается сожаление, что эта ситуация не стала причиной сплочения самих евреев Литвы. Напомним, некоторые представители региональных еврейских общин выступили с критикой главы ЕОЛ Фаины Куклянски и засвидетельствовали свою лояльность властям.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Вильнюсе ранее Куклянски от имени Общины евреев Литвы объявила о закрытии синагоги и офиса Общины евреев Литвы. Причиной стали угрозы расправы и невозможность обеспечения безопасности синагоги. Литовцы критикуют Общину евреев Литвы за то, что литовские евреи приветствовали демонтаж мемориальной доски пособнику нацистов Йонасу Норейке, который принимал активное участие в Холокосте. В Литве многие его считают «национальным героем».