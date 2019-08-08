Иерусалим, , 19:23 — REGNUM

Военные Израиля провели рейд на Западном берегу реки Иордан в ответ на убийство израильского солдата, 8 августа передает агентство Reuters.

Ранее вблизи семинарии в еврейском поселении Гуш-Эцион был найден убитым 19-летний военнослужащий армии Израиля Двир Сорек.

Известно, что солдат не был вооружен и не был в военной форме. Тем не менее, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уже назвал убийство террористическим актом и обвинил в нём палестинских радикалов.

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