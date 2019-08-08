Москва, , 19:16 — REGNUM

Временная комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ уже в сентябре 2019 года может провести расширенное заседание с участием послов ряда иностранных государств, наиболее активно вмешивающихся во внутренние дела России. С таким предложением на заседании комиссии 8 августа выступила первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Людмила Бокова.

«Вполне разумным было бы в сентябре провести работу нашей комиссии с участием послов тех стран, с территории которых мы наблюдаем явное и очевидное вмешательство», — заявила она.

Бокова также отметила, что на законодательном уровне пора закрепить само понятие «вмешательство во внутренние дела», а также предоставить сенаторам право проводить парламентские расследования фактов таких вмешательств.

Ранее Бокова сообщила, что иностранные государства стали использовать «серые схемы» финансирования НКО в России, в том числе — уже признанных нежелательными. «Ведётся финансирование как бы стороннего российского учреждения либо физического лица», — сказала она. В частности, Еврокомиссия выделила грант в 645 тысяч евро или 48 млн рублей организации, которая находится по одному адресу с другой НКО, представители которой активно поддерживали массовые беспорядки в Москве.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в МИД России назвали очевидным примером иностранного вмешательства во внутренние дела России прямые призывы иностранных СМИ и диппредставительств к участию в незаконных митингах в Москве.