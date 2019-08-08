Хмеймим, Сирия, , 19:11 — REGNUM

В результате обстрела российской авиабазы в Сирии реактивными снарядами погибли два мирных жителя. Авиабаза «Хмеймим» не пострадала, сообщает 8 августа пресс-служба Минобороны РФ.

Четыре реактивных снаряда, выпущенных в направлении российской авиабазы из района населённого пункта Кбана в горной Латакии, разорвались в поселении, расположенном на два км северо-восточнее базы «Хмеймим».

В результате погибли два человека, ещё четверо мирных жителей были ранены.

Российская авиабаза «Хмеймим» функционирует в обычном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа в направлении российской авиабазы «Хмеймим» боевиками было выпущено три реактивных снаряда, разрывами которых были ранены три местных жителя.

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