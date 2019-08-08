Москва, , 19:39 — REGNUM

Свыше 130 тыс. жителей Москвы смогут проголосовать на выборах депутатов Московской городской думы седьмого созыва на дому. Об этом сообщил глава департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Петросян.

«Задача департамента оказать содействие этим гражданам в их избирательном праве», — цитирует чиновника агентство «Москва».

Кроме того, ещё 140 тыс. инвалидов первой группы и порядка 20 тыс. инвалидов-колясочников и опорников, которые передвигаются с помощью сопровождающих, планируют принять участие в голосовании.

В настоящий момент в Москве проживает около миллиона людей с ограниченными возможностями здоровья. Большая часть из них имеет право принять участие в выборной кампании.

Напомним, выборы депутатов Мосгордумы пройдут 8 сентября 2019 года.