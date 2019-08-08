Саратов, 8 августа 2019, 18:50 — REGNUM
Продолжается рабочая поездка председателя Государственной думы Вячеслава Володина в Саратовскую область. В четверг, 8 августа, спикер Госдумы, губернатор региона Валерий Радаев, глава Росавиации РФ Александр Нерадько, генеральный директор компании «Аэропорты регионов» Евгений Чудновский посетили строящийся аэропорт «Гагарин» и ознакомились с его инфраструктурой.
Вячеслав Володин осмотрел железнодорожную платформу, расположенную рядом с пассажирским терминалом. В июне председатель Госдумы РФ посетил строящийся объект и высказал ряд замечаний, которые должны быть исправлены до открытия аэропорта — в частности, по высоте платформы, организации дополнительного схода напротив терминала. Начальник Приволжской железной дороги Сергей Альмеев сообщил, что замечания устранены.
Он также рассказал о проекте отдельного железнодорожного пути к аэропорту «Гагарин». Ориентировочный срок реализации проекта — три года.
Планируется, что проезд до аэропорта будет обеспечен по железной дороге на электричке и по двум автомобильным дорогам — Северному и Южному автоподходам. Также к новой воздушной гавани можно будет добраться по воде — речным транспортом.
В настоящее время на объекте идёт подготовка к вводу в эксплуатацию. В пассажирском терминале завершаются работы по обустройству точек общественного питания и магазинов, отделке бизнес-залов внутренних и международных рейсов и VIP-зала, ведется монтаж подвесных светильников. Ведётся установка оборудования, пуско-наладочные работы.
Евгений Чудновский продемонстрировал установленный в терминале космический спускаемый аппарат «Фотон». Вячеслав Володин предложил сделать его доступным для всех желающих, чтобы любой пассажир мог побывать внутри космического аппарата.
Строительство аэропорта «Гагарин» началось в 2016 году. Взлётно-посадочная полоса длиной 3 км сможет принимать практически все виды воздушных судов. Первый полет в новый аэропорт состоится 18 августа — это будет тестовый рейс. 20 августа начнутся регулярные полёты из аэропорта «Гагарин», туда будут переведены все рейсы из аэропорта «Центральный».
В терминале работы завершаются, с 20 августа аэропорт «Гагарин» будет работать в штатном режиме, а 18 августа будет тестовый рейс. В ближайшее время аэропорт примет пассажиров.
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