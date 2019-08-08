Саратов, , 18:50 — REGNUM

Продолжается рабочая поездка председателя Государственной думы Вячеслава Володина в Саратовскую область. В четверг, 8 августа, спикер Госдумы, губернатор региона Валерий Радаев, глава Росавиации РФ Александр Нерадько, генеральный директор компании «Аэропорты регионов» Евгений Чудновский посетили строящийся аэропорт «Гагарин» и ознакомились с его инфраструктурой.

Вячеслав Володин осмотрел железнодорожную платформу, расположенную рядом с пассажирским терминалом. В июне председатель Госдумы РФ посетил строящийся объект и высказал ряд замечаний, которые должны быть исправлены до открытия аэропорта — в частности, по высоте платформы, организации дополнительного схода напротив терминала. Начальник Приволжской железной дороги Сергей Альмеев сообщил, что замечания устранены.

Он также рассказал о проекте отдельного железнодорожного пути к аэропорту «Гагарин». Ориентировочный срок реализации проекта — три года.

«Просьба не затягивать с решением. Это современный проект, который, уверен будет востребован. Если быстро подготовить проектное решение, пройти экспертизу, то можно начать его реализацию уже в следующем году. Данный проект меняет облик аэропорта, и создает совершенно другой уровень комфорта для пассажиров. Это важный вопрос в плане доставки пассажиров — по железной дороге добираться быстрее и комфортнее», — отметил председатель Госдумы.

Планируется, что проезд до аэропорта будет обеспечен по железной дороге на электричке и по двум автомобильным дорогам — Северному и Южному автоподходам. Также к новой воздушной гавани можно будет добраться по воде — речным транспортом.

«В течение ближайших дней будет закончено обустройство водной пристани для тех, кто хотел бы добраться до Саратова по Волге. Губернатор оперативно нашел решение по этим вопросам. Сочетание автомобильного, железнодорожного и речного транспорта пассажирам дает выбор и уверен, люди это оценят», — сказал спикер Госдумы.

В настоящее время на объекте идёт подготовка к вводу в эксплуатацию. В пассажирском терминале завершаются работы по обустройству точек общественного питания и магазинов, отделке бизнес-залов внутренних и международных рейсов и VIP-зала, ведется монтаж подвесных светильников. Ведётся установка оборудования, пуско-наладочные работы.

Евгений Чудновский продемонстрировал установленный в терминале космический спускаемый аппарат «Фотон». Вячеслав Володин предложил сделать его доступным для всех желающих, чтобы любой пассажир мог побывать внутри космического аппарата.

Строительство аэропорта «Гагарин» началось в 2016 году. Взлётно-посадочная полоса длиной 3 км сможет принимать практически все виды воздушных судов. Первый полет в новый аэропорт состоится 18 августа — это будет тестовый рейс. 20 августа начнутся регулярные полёты из аэропорта «Гагарин», туда будут переведены все рейсы из аэропорта «Центральный».

В терминале работы завершаются, с 20 августа аэропорт «Гагарин» будет работать в штатном режиме, а 18 августа будет тестовый рейс. В ближайшее время аэропорт примет пассажиров.

«Саратовцы ждали этот аэропорт, его строительство было в планах еще 80-х годов. И только несколько лет назад, при поддержке Президента РФ Владимир Путина, смогли начать реализацию проекта. Необходимость его очевидна. Старый аэропорт расположен в центре города, посреди жилого массива. Его взлетно-посадочная полоса не может принимать суда всех модификаций. Все это ограничивало возможности для людей, аэропорт не мог развиваться экономически. К тому же весной и осенью из-за погоды он работал с перебоями. Новый комплекс снимает все эти проблемы. Но проект должен развиваться, не стоять на месте. Время покажет, насколько сегодняшние решения будут эффективными», — отметил Вячеслав Володин по итогам осмотра аэропорта.

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