Бишкек,
8 августа 2019, 18:50 — REGNUM
При худшем сценарии развития событий нынешнее руководство Киргизии может начать завоз в столицу своих сторонников с юга страны, в таком случае вырастет риск разрастания конфликта и перехода его на межрегиональный уровень, отметил в четверг, 8 августа, шеф-редактор ИА REGNUM по Киргизии Григорий Михайлов, комментируя сообщения о задержании Алмазбека Атамбаева.
Киргизия
Иван Шилов © ИА REGNUM
Как сообщало ИА REGNUM ранее, бывший президент Киргизии днем 8 августа сдался властям. Сотрудники силовых служб увезли его в сторону столицы страны — Бишкека.
Атамбаев доставлен в здание Главного следственного управления.
«Центр конфликта перемещается в столицу. В ближайшее время вероятно продолжение столкновений, но уже не в пригородах столицы, а в ее центре. Если силовики не смогут локализовать беспорядки — Бишкек ждет очередная «ночь мародера». Не исключено, что в ближайшие дни сторонники Атамбаева могут попытаться начать бессрочную акцию протеста с попытками захвата зданий госорганов.
Многое зависит от того, удалось ли команде Атамбаева сохранить ресурсы для финансирования акций протеста, а также сохранить командные цепочки, без которых нельзя управлять людьми.
При худшем сценарии развития событий нынешнее руководство страны, чувствуя слабость и имея электоральную базу на юге Киргизии, может начать завоз в столицу своих сторонников. Если это произойдет — вырастет риск разрастания конфликта и перехода его на межрегиональный уровень. Пока что вероятность этого сценария невелика, но надо помнить, что динамика киргизских конфликтных процессов порой бывает крайне стремительной», — отметил Григорий Михайлов.