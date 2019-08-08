Бишкек, , 18:50 — REGNUM

При худшем сценарии развития событий нынешнее руководство Киргизии может начать завоз в столицу своих сторонников с юга страны, в таком случае вырастет риск разрастания конфликта и перехода его на межрегиональный уровень, отметил в четверг, 8 августа, шеф-редактор ИА REGNUM по Киргизии Григорий Михайлов, комментируя сообщения о задержании Алмазбека Атамбаева.

Киргизия Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщало ИА REGNUM ранее, бывший президент Киргизии днем 8 августа сдался властям. Сотрудники силовых служб увезли его в сторону столицы страны — Бишкека. Атамбаев доставлен в здание Главного следственного управления.

«Центр конфликта перемещается в столицу. В ближайш е е время вероятно продолжение столкновений, но уже не в пригородах столицы, а в ее центре. Если силовики не смогут локализовать беспорядки — Бишкек ждет очередная «ночь мародера». Не исключено, что в ближайшие дни сторонники Атамбаева могут попытаться начать бессрочную акцию протеста с попытками захвата зданий госорганов.

Многое зависит от того, удалось ли команде Атамбаева сохранить ресурсы для финансирования акций протеста, а также сохранить командные цепочки, без которых нель з я управлять людьми.