Хмеймим, Сирия, 8 августа 2019, 18:49 — REGNUM
Российская авиабаза «Хмеймим» в Сирийской Арабской Республике вновь подверглась обстрелу со стороны боевиков. Об этом сегодня, 8 августа, сообщает пресс-служба Министерства обороны России.
Боевики произвели обстрел из реактивных установок залпового огня со своих позиций в горной части провинции Латакия. Были запущены четыре реактивных снаряда.
Обстрел был неудачным — ни один из снарядов не долетел до территории авиабазы, жертв и разрушений нет.
Установлено, что один из снарядов разорвался в населенном пункте, расположенном в двух километрах северо-восточнее авиабазы «Хмеймим».