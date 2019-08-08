Хмеймим, Сирия, , 18:49 — REGNUM

Российская авиабаза «Хмеймим» в Сирийской Арабской Республике вновь подверглась обстрелу со стороны боевиков. Об этом сегодня, 8 августа, сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

Боевики произвели обстрел из реактивных установок залпового огня со своих позиций в горной части провинции Латакия. Были запущены четыре реактивных снаряда.

Обстрел был неудачным — ни один из снарядов не долетел до территории авиабазы, жертв и разрушений нет.

Установлено, что один из снарядов разорвался в населенном пункте, расположенном в двух километрах северо-восточнее авиабазы «Хмеймим».