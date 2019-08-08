Грозный, , 18:50 — REGNUM

Председатель парламента Чечни Магомед Даудов поддержал слова главы республики Рамзана Кадырова об уроне, нанесённом чеченскому народу имамом Шамилем в годы его теократического правления на Кавказе. В своём заявлении он сравнил имама с печально известным террористом Шамилем Басаевым.

Неизвестный автор. Имам Шамиль. (фрагмент) 1860

«Период правления имама Чечни и Дагестана Шамиля в XIX веке, как и деятельность Шамиля Басаева в XX—XXI веках, нанесли, и чеченскому, и дагестанскому народам невосполнимые потери. <…> К сожалению, это наша история, и мы должны извлекать из неё уроки, чтобы вновь у нас не было таких людских потерь», — цитирует Даудова ИА «Чечня Сегодня».

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Как сообщало ИА REGNUM, 7 августа на сайте этого же СМИ вышло интервью с Рамзаном Кадыровым, в котором он подверг критике деятельность Шамиля на посту предводителя горцев в годы Кавказской войны. Политик заявил, что имам массово казнил чеченцев, по нескольку раз сжигал сёла, а многие представители народа в эти годы погибали от голода и холода.

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