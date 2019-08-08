Тбилиси, , 18:33 — REGNUM

В августе 2008 года Саакашвили пытался дозвониться до лидеров в Вашингтоне и Брюсселе, но ответил ему только Бильдт.

Михаил Саакашвили Иван Шилов © ИА REGNUM

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили предъявил Западу и его лидерам целый ряд претензий, в том числе обвинил их в колонизаторском подходе к Грузии и нежелании слушать правду и действовать. Об этом он заявил в интервью Институту по освещению войны и мира (IWPR).

«Я назвал бы это колонизаторским подходом. Они считают, что никто не должен создавать стандарты в нашей части мира, стандарты создаются только на Западе, и если вы создадите свои собственные стандарты в этой части мира, которые уже параллельны, очень похожи на западные стандарты, это не сработает. Вы можете просто взять их франшизу, вы не можете создать свой собственный политический Макдональдс, Макдональдс может прийти только с Запада; вот в чем дело. Это то, что я понял только через практику: они хотят, чтобы вы были успешными, но они не хотят, чтобы вы были слишком успешными», — пояснил Саакашвили.

По его словам, западные лидеры никогда не хотят слышать неприятную для них правду, потому что в этом случае им придется действовать, а этого на Западе не хотят.

«Они не хотели слышать неудобную правду о возможном вторжении в Грузию и они не хотели слышать о Крыме, Донбассе, они не хотят слышать правду, потому что если вы слышите правду, а потом серьезно начинаете ее обсуждать, то вы должны действовать, а они не хотят действовать», — подчеркнул Саакашвили.

Возвращаясь к теме августовской войны, он сообщил, что военная операция в его планы не входила, он собирался в Пекин, но отложил визит, так как начался массовый обстрел с осетинской стороны. Саакашвили также рассказал, что он звонил в тот день многим западным лидерам, но ответили ему только тогдашний генсек НАТО и Карл Бильдт.

«Вечером они (осетины) начали массово стрелять, поэтому я и остался. План до этого состоял в том, чтобы поставить их в режим ожидания, прежде чем пытаться что-то вернуть, а я должен был меня в Пекин и сказать Бушу или кому-то еще: смотрите, какая у нас ситуация, пожалуйста, вмешайтесь. Я пытался дозвониться до всех, но никто не брал трубку; только Яап де Хуп Схеффер, тогдашний генеральный секретарь НАТО, говорил со мной по открытой линии, но я не мог много говорить по открытой линии. Я только описал общую ситуацию. Я пытался дозвониться до Франка-Вальтера Штайнмайера, тогдашнего министра иностранных дел Германии; он был в отпуске. Я пытался позвонить кому-то в Вашингтон, но там никого не было. Майкл Карпентер был единственным, кто дежурил в Госдепартаменте. Затем мне удалось поговорить с Карлом Бильдтом, шведским министром иностранных дел, и все. Мы ни в чем не были уверены», — признался экс-президент Грузии.

Напомним, что Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии после августовской войны 2008 года, которую, согласно заключению комиссии ЕС во главе с Хайди Тальявини, начала Грузия, а Россия ответила на ее действия «непропорциональной силой».

Напомним также, что военные действия в августе 2008 года были прекращены после подписания соглашения о прекращении огня, которое было заключено между Грузией и Россией при посредничестве президента Франции как страны-председателя ЕС.