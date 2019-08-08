Вашингтон, , 18:33 — REGNUM

Эсминец ВМС США Porter с крылатыми ракетами на борту идёт в акваторию Чёрного моря для «поддержки региональной стабильности», сообщает 8 августа пресс-служба 6-го флота США.

Ракетный эсминец USS Porter (DDG-78) Navy.mil

Эсминец Porter сменит эсминец Carney, участвовавший в июле этого года в украинско-американских учениях Sea Breeze.

«Военно-морские операции, которые совместно проводятся в Чёрном море с нашими союзниками и партнерами, обеспечивают прочность отношений, необходимую для региональной стабильности», — цитирует пресс-служба заявление командующего 6-м флотом США Лизы Франчетти.

Кроме того, указано, что для ракетного эсминца ВМС США USS Porter это будет шестой с начала года заход в акваторию Чёрного моря.

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