Оренбург, 8 августа 2019, 18:34 — REGNUM
В Оренбургской области ведется строительство трех новых школ. Однако их ввод в эксплуатацию не решит вопроса ликвидации второй смены. Об этом на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил врио губернатора региона Денис Паслер, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.
Врио главы Оренбуржья в числе муниципальных образований, где наиболее остро стоит проблема второй смены, наряду с Оренбургом и Оренбургском районом назвал Бузулук, Бугуруслан, Сорочинский и Соль-Илецкий городские округа, Саракташский район.
Добавим, с 1 сентября 2019 года в 122 школах Оренбургской области во вторую смену будут обучаться 22 384 ребенка, что составляет 9,6% от общего количества школьников региона.
За 2019−2021 годы в области должны быть созданы 2574 ученических места в шести новых общеобразовательных организациях. На эти цели в региональной программе предусмотрено более 2,84 млрд рублей.