Оренбург, , 18:34 — REGNUM

В Оренбургской области ведется строительство трех новых школ. Однако их ввод в эксплуатацию не решит вопроса ликвидации второй смены. Об этом на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил врио губернатора региона Денис Паслер, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

«Хотелось бы, чтобы мы в ближайшее время в Оренбурге и Оренбургском районе, где, по сути, 80% детей из второй смены — именно там ходят во вторую смену, — чтобы мы поучаствовали в отборах в ближайшие два-три года и сняли эту критическую массу по второй смене. А мы оцениваем её в 17 тысяч, которые останутся после тех инициатив и строительств, которые мы завершим», — сказал Паслер.

Врио главы Оренбуржья в числе муниципальных образований, где наиболее остро стоит проблема второй смены, наряду с Оренбургом и Оренбургском районом назвал Бузулук, Бугуруслан, Сорочинский и Соль-Илецкий городские округа, Саракташский район.

Добавим, с 1 сентября 2019 года в 122 школах Оренбургской области во вторую смену будут обучаться 22 384 ребенка, что составляет 9,6% от общего количества школьников региона.

За 2019−2021 годы в области должны быть созданы 2574 ученических места в шести новых общеобразовательных организациях. На эти цели в региональной программе предусмотрено более 2,84 млрд рублей.