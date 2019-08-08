Тбилиси, , 18:29 — REGNUM

Миссия Николя Саркози в деле прекращения августовской войны была катастрофой, а сам президент Франции вел себя, как клоун, считает экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который в 11-ю годовщину августовских событий 2008 года дал пространное интервью Институту по освещению войны и мира (IWPR).

По его оценке, Саркози был некомпетентен и спустя несколько месяцев обменял заключенное при его посредничестве соглашение о прекращении огня между Грузией и Россией на проект продажи России «Мистралей».

По мнению экс-президента Грузии, тогдашний президент Франции отстранился от американцев и фактически сыграл в двойную игру в пользу России.

«Саркози действительно вел себя, как клоун, он был настолько некомпетентен… Негативное отношение Саркози к Америке, к восточным европейцам означало, что он в основном отошел от американцев. Американцы не хотели, чтобы он выполнял эту миссию. Саркози фактически отстранил их от дипломатического процесса и вел двойную игру. Скажем, хорошая, позитивная часть этой миссии заключается в том, что русские должны уйти, но с другой стороны, было так много плохого: отстранение американцев, предоставление России зон безопасности, а также предоставление им какой-то законной роли. А самое худшее в поведении Саркози состояло в том, что через несколько месяцев он забыл об этом соглашении (о прекращении огня). Он продал его за «Мистрали», — заявил Саакашвили.

Напомним, что Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии после августовской войны 2008 года, которую, согласно заключению комиссии ЕС во главе с Хайди Тальявини, начала Грузия, а Россия ответила на ее действия «непропорциональной силой».

Напомним также, что военные действия в августе 2008 года были прекращены после подписания соглашения о прекращении огня, которое было заключено между Грузией и Россией при посредничестве президента Франции как страны — председателя ЕС.