Бишкек, , 18:28 — REGNUM

«Последний год складывалось ощущение, что ситуация постепенно накаляется. И стороны конфликта — Алмазбек Атамбаев и его сторонники, и официальный Бишкек не примирение не пойдут. И то, что мы наблюдали 7−8 августа было усилением конфронтации», — сказал правозащитник Тимур Шайхутдинов, комментируя ИА REGNUM сегодняшнее задержание Алмазбека Атамбаева.

Он отметил, что ошибочно считать, что «с Атамбаевым осталось всего несколько человек из его окружения».

»У опального политика есть сторонники и сочувствующие. И силовые операции с человеческими жертвами могут осложнить общественно-политическую ситуацию. У власти несомненно больше ресурсов, чтобы подавить протесты, но поляризация политической элиты, которая проявилась за эти два дня будет только усиливаться. Если не сейчас, то через некоторое время симптомы проявятся. Тем более, что в 2020 году в Киргизии намечены парламентские выборы».

По мнению Шайхутдинова — это значит, что «политическая борьба будет нарастать и подавить недовольство полностью у власти не получится. Даже если оппозиция будет не под флагом Атамбаева, а кого-то другого».

«В Киргизии растет понимание, что определенная группа лиц, приближенных к власти хочет получить сразу все. И такой настрой толкает политические объединения на радикальные действия. Но я верю, что благоразумие возобладает и продолжения конфликта не будет».