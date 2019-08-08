Анкара, , 18:22 — REGNUM

Переговоры с США о безопасной зоне на севере Сирии были «позитивными», заявил 7 августа министр обороны Турции Хулуси Акар. «Мы с удовлетворением констатировали, что наши партнеры стали ближе к нашей позиции. Встречи были позитивными и достаточно конструктивными», — отметил он. Об этом пишет новостной ресурс Al-Masdar News.

Основные пункты позиций сторон следующие. США предлагают зону безопасности шириной 14 километров и длиной 140 километров, вывод из города Манбиджа курдских отрядов и переход этого города под общее управление Турции и США.

Турция настаивает на зоне безопасности шириной 30 км на протяжении всей границы с Сирией, а город Манбидж должен контролироваться исключительно Турцией.

Турция относит курдские отряды Народных защитников, которые составляют основу Сирийских демократических сил, созданных США, к террористическим организациям и считает их сирийской ветвью запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана.

Детали достигнутых на данном этапе договоренностей пока неизвестны. Единственно, министерства обороны США и Турции сообщили о намерении создать центр проведения совместных операций для создания на севере Сирии буферной зоны.

Против планов Турции и США активно выступает Дамаск, так как речь идет о создании зоны безопасности за счет территории Сирийской Арабской Республики. Как войска Турции, так и войска США находятся на сирийской территории незаконно, без разрешения сирийского правительства.