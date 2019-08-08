Сухум, , 18:02 — REGNUM

Общественная палата Абхазии 8 августа обратилась к председателю Центральной избирательной комиссии Абхазии Тамазу Гогия и гендиректору Абхазской государственной телерадиокомпании (АГТРК) Роланду Бганба с просьбой увеличить количество эфирного времени для теледебатов кандидатов в президенты, сообщает ИА Абхазия-Информ.

В тексте обращения указано, что 7 августа во время подписани договора об общественном согласии все присутсвующие кандидаты отметили, что одной двухчасовой программы на АГТРК, в ходе которой должны состояться прямые дебаты десяти кандидатов, недостаточно. Кандидаты обратились с просьбой к общественной палате Абхазии в решении данной проблемы. Члены общественной палаты поддержали кандидатов в этом вопросе. В результате было подготовлено соответствующее обращение в Центризберком и на АГТРК. В своем обращении общественная палата отметила, что для дебатов кандидатов в президенты можно было бы отвести два-три двухчасовых репортажа для обсуждения в прямом эфире».

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