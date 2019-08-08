Ахтубинск, Астраханская область, , 17:57 — REGNUM

В Астраханской области депутат совета Ахтубинского района освобождён от должности за нарушение требований законодательства о противодействии коррупции. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Ахтубинская городская прокуратура провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции лицами, замещающими муниципальные должности. Выяснилось, что один из депутатов не представил сведения о доходах и имуществе за 2018 год.

Председателю районного совета внесли представление, с депутатами провели разъяснительную беседу, а их коллегу не подавшего декларацию, освободили от должности.