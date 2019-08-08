Бишкек, , 17:57 — REGNUM

В министерстве внутренних дел Киргизии подтвердили информацию о том, что экс-президент республики Алмазбек Атамбаев доставлен в здание Главного следственного управления. Об этом сегодня, 8 августа, сообщает пресс-служба МВД Киргизии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Алмазбек Атамбаве после почти суток противостояния с силовиками, решил сдаться властям. Он был задержан и перевезен в Бишкек из своей резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы.

Напомним, что накануне спецназ киргизской милиции приехал в Кой-Таш задерживать Атамбаева, но столкнулся с сопротивлением сторонников бывшего президента. Столкновения продолжались почти сутки. Были убитые и раненые.